Oscar 2024: Saiba onde assistir à premiação ao vivo

Contagem regressiva para o Oscar 2024! A premiação do cinema acontece no próximo domingo (10), com transmissão ao vivo no Brasil pelos canais MAX e TNT, às 19h (horário de Brasília).

Após muitos anos exibindo a cerimônia ao vivo, mesmo que fosse depois já ter começado, a TV Globo abriu mão dos direitos e não transmitirá o evento neste ano.

Onde assistir ao Oscar 2024?

O início da transmissão é às 19h (horário de Brasília), no dia 10 de março, mostrando as celebridades chegando ao concorrido red carpet.

As 20h, começa oficialmente a 96ª edição do Oscar.

Assim como nos últimos anos, o Oscar será transmitido no canal TNT, e para os assinantes do serviço de streaming MAX.

A cerimônia acontece no próximo dia 10 de março, em Los Angeles, com apresentação do humorista Jimmy Kimmel.