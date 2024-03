Tapa, peladão e vencedor errado: as maiores gafes da história do Oscar

A cerimônia do Oscar acontece hoje e premia os melhores filmes de 2023. No entanto, não apenas de elegância é feita a celebração: há também diversas gafes e momentos constrangedores.

Abaixo, veja as principais polêmicas do Oscar ao longo dos anos.

Prêmio Errado

Impossível não lembrar do fatídico Oscar de 2017, quando Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram "La La Land: Cantando Estações" como o vencedor na categoria de Melhor Filme, mas o problema é: quem realmente ganhou foi "Moonlight".

Momentos depois, a informação foi corrigida. O elenco do musical já estava no palco quando a equipe percebeu o equívoco e confirmou o verdadeiro vencedor.

Atrapalhada ao vivo! Warren Beatty leu o envelope errado, anunciou "La La Land" como melhor filme, mas, pouco tempo depois, voltou atrás de confirmou "Moonlight", de Barry Jenkins, como o vencedor Imagem: Reprodução/TNT

Tapa

Em 2022, Will Smith deu um tapa em Chris Rock após um comentário do humorista sobre Jada Pinkett Smith, esposa de Will. Este pode ser considerado um dos momentos mais confusos da história do prêmio, pois, inicialmente, pareceu uma piada combinada entre eles.

Smith ganhou o Oscar de Melhor Ator pela atuação em "King Richard: Criando Campeãs", mas foi banido por dez anos da cerimônia. Rock falou sobre o ocorrido durante um especial de comédia da Netflix.

Will Smith dá um tapa em Chris Rock durante o Oscar 2022 Imagem: Neilson Barnard/Getty Images

Caiu

Jennifer Lawrence caiu nas escadas quando subia ao palco por ganhar o Oscar de Melhor Atriz em 2013, por "O Lado Bom da Vida". A emoção foi tanta que ela acabou tropeçando.

Há a teoria de que ela forjou o momento, mas a atriz nega.

Jennifer Lawrence cai do palco com vestido Dior depois de ser anunciada ganhadora do Oscar por "O Lado Bom da Vida" 2013 Imagem: Getty Images

Sem Querer

Sharon Stone pagou um mico em 1996, quando deveria anunciar o vencedor da Melhor Trilha Dramática. Ela havia entregado o envelope com o vencedor para os premiados da categoria anterior.

Sem ter o que dizer até o envelope retornar ao palco, todos tiveram que lidar com um grande climão.

Sharon Stone se arapalou durante o Oscar 1996 Imagem: Getty Images

Pelado!

No Oscar de 1974, um homem pelado apareceu correndo pelo palco. Ele estava fazendo o sinal de paz e amor atrás do apresentador David Niven.

O peladão em questão era Robert Opel, um ativista e fotógrafo gay que driblou a segurança para fazer seu protesto por direitos LGBT. O momento ficou para sempre marcado na história da premiação.

