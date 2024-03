Oscar 2024: discurso de abertura puxa orelha por esnobação de barbie: 'Vocês que não votaram'

O cerimonialista do Oscar, Jimmy Kimmel, abriu o prêmio neste domingo, 10, ao som de uma das músicas da trilha de Barbie, definindo o tom da festa. O filme foi considerado esnobado pela premiação e Jimmy Kimmel não deixou de chamar a atenção pra esse detalhe.

Ao listar os indicados ao melhor filme da noite e falar sobre a cineasta Greta Gerwig, lembrou que muitos acreditam que ela deveria ter sido indicada a melhor diretora este ano, pelo que foi aplaudido. Mas aí ele puxou a orelha dos colegas. "Vocês estão aplaudindo, mas vocês que não votaram nela", disse com bom humor.

Ele destacou ainda que Barbie foi o maior filme do ano e brincou com os atores Ryan Gosling e Margot Robbie, no caso de eles não ganharem nada nesta noite. "Vocês dois já venceram a coisa mais importante: a loteria da genética".

Ao falar de Oppenheimer, o outro grande filme do ano, os dois maiores alvos foram o diretor Christopher Nolan e o ator Robert Downey Jr. Do primeiro, ele disse que não tem smartphone e fez uma piada adulta para dizer que ele usa um computador sem internet para escrever roteiros. "Um modo de evitar que meu vício em pornografia não vai me atrapalhar."

Sobre Robert, fez comentários relembrando o passado de dependente químico do ator, que levou as piadas na esportiva. Ele é indicado a Melhor Ator Coadjuvante pelo filme de Nolan.

Quem não foi indicado nesta categoria, mas é defendido por muitos nesse grupo é o cão Messi, que chamou a atenção em Anatomia de Uma Queda. Ele também mereceu nota do apresentador. "Mesmo sendo um cachorro, talvez tenha feito a performance do ano", afirmou.