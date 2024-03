De Ryan Gosling a Emma Stone: os melhores looks de famosos no Oscar 2024

O Oscar 2024 acontece neste domingo (10), às 20h (horário de Brasília). A Premiação consagra os melhores filmes e astros de Hollywood, com "Oppenheimer", "Barbie" e "Pobres Criaturas" entre os filmes mais aclamados.

O Oscar 2024 reúne os maiores astros do cinema norte-americano. Entre os indicados deste ano estão Emma Stone, Robert Downey Jr., Cillian Murphy e Christopher Nolan. A premiação acontece com transmissão ao vivo no Brasil pelos canais MAX e TNT, às 19h.

Confira abaixo o look dos famosos na premiação

Simu Liu e Allison Hsu no Oscar 2024 Imagem: John Shearer/WireImage

Brendan Fraser no Oscar 2024 Imagem: Brendan Fraser no Oscar 2024

Vanessa Hudgens no Oscar 2024 Imagem: JC Olivera/Getty Images

Jack Quaid no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Ramy Youssef no Oscar 2024 Imagem: JC Olivera/Getty Images

Kingsley Ben-Adir no Oscar 2024 Imagem: Arturo Holmes/Getty Images

Eva Longoria no Oscar 2024 Imagem: Emma McIntyre/Getty Images

Julianne Hough no Oscar 2024 Imagem: Aliah Anderson/Getty Images

Ke Huy Quan no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Hailee Steinfeld no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Simon Halls e Matt Bomer no Oscar 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

D'Pharaoh Woon-A-Tai e Quannah Chasinghorse no Oscar 2024 Imagem: JC Olivera/Getty Images

Billie Eilish no Oscar 2024 Imagem: Arturo Holmes/Getty Images

Paul Giamatti no Oscar 2024 Imagem: JC Olivera/Getty Images

Colman Domingo no Oscar 2024 Imagem: JC Olivera/Getty Images

Grace Gummer no Oscar 2024 Imagem: Aliah Anderson/Getty Images

Jeffrey Wright no Oscar 2024 Imagem: Arturo Holmes/Getty Images

Eugenia Kuzmina no Oscarc 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Vanessa Hudgens no Oscar 2024 Imagem: Jeff Kravitz/FilmMagic

Becky G no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Bradley Cooper no Oscar 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Dwayne Johnson no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Christopher Nolan e Emma Thomas no Oscar 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Ryan Gosling no Oscar 2024 Imagem: John Shearer/WireImage

Cynthia Erivo no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Regina King no Oscar 2024 Imagem: Aliah Anderson/Getty Images

Christoph Waltz no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Sterling K. Brown no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Emma Stone no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Emily Blunt e John Krasinski no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Sam Rockwell no Oscar 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Zendaya no Oscar 2024 Imagem: Aliah Anderson/Getty Images

Catherine O'Hara no Oscar 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Carey Mulligan no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Margot Robbie no Oscar 2024 Imagem: Aliah Anderson/Getty Images

Greta Lee no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Martin Scorsese no Oscar 2024 Imagem: Marleen Moise/Getty Images

Lily Gladstone no Oscar 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Da'Vine Joy Randolph no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

Michelle Yeoh no Oscar 2024 Imagem: Jeff Kravitz/FilmMagic

Susan Downey e Robert Downey Jr. no Oscar 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Emma Stone no tapete vermelho do Oscar 2024 Imagem: Jeff Kravitz/FilmMagic

Elsa Pataky e Chris Hemsworth no Oscar 2024 Imagem: John Shearer/WireImage

Kate McKinnon no Oscar 2024 Imagem: Jeff Kravitz/FilmMagic

America Ferrera no Oscar 2024 Imagem: Sarah Morris/WireImage

Greta Gerwig no Oscar 2024 Imagem: Sarah Morris/WireImage

Cillian Murphy no Oscar 2024 Imagem: Sarah Morris/WireImage

Anitta ousa com look transparente e deixa seios à mostra Imagem: Getty

Emma Stone na festa pós-Oscar Imagem: Getty Images

Margot Robbie na festa pós-Oscar Imagem: Getty Images