Já que o assunto esta semana é Oscar, Splash me deu uma missão desafiadora: falar um pouquinho dos filmes que não merecem levar a estatueta pra casa.

Escolhi três filmes e falo deles nos vídeos da coluna de hoje. São eles: "Maestro", de Bradley Cooper, sobre Leonard Bernstein, um filme biográfico com todos os clichês que já existiam nos indicados ao Oscar dos anos 90; "Barbie", um filme divertido e de roteiro inteligente, mas que não tem a complexidade de outros indicados, como "Anatomia de uma Queda" e "Pobres Criaturas"; e "Nyad", a história da nadadora que conseguiu cruzar de Cuba até a Flórida a nado aos 64 anos. O filme rendeu indicações para suas estrelas Annette Benning e Jodie Foster, derrubando outras candidatas que eram mais queridas do público e da crítica para levar uma indicação, como Margot Robbie em "Barbie".

Colunistas do UOL

O filme da boneca mais popular do mundo ainda leva chances em algumas categorias menores, como melhor canção (para "What Was I Made For?", de Billie Eilish) e figurino. Mas os outros dois têm grandes chances de sair sem nada. Vamos ver neste domingo (10) se eu estava certo ou se alguma zebra (que é sempre bem-vinda) mudou esse cenário.

Splash no Oscar

Acompanhe a live do Oscar no canal do YouTube de Splash e na home do UOL! Ela acontece no domingo, dia 10 de março, a partir das 20h. A transmissão conta com a presença de Roberto Sadovski, Flávia Guerra, Luiza Brasil e a repórter Fernanda Talarico.