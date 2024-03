Brasileira de 20 anos diz que ganhou R$ 1 milhão em dois meses no OnlyFans

Sara Estanislau, 20, vende conteúdo adulto no OnlyFans há um ano. Ela diz que chegou a faturar R$ 1 milhão em dois meses na plataforma.

O que disse Sara Estanislau

Nos 12 meses em que vende conteúdo, modelo disse ter acumulado R$ 2 milhões. "A minha mente mudou do nada. O meu sonho sempre foi ser famosa, crescer na internet. Mas para mim era uma realidade muito distante". Ela tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram.

Modelo não posta nudez explícita. "Gosto de fazer fotos sensuais, do mundo artístico e de fotos diferentes. [...] Não gosto de mostrar tudo. Quem sabe um dia, né? Não sei. Tem gente que cobra, sim, quando assina lá. Mas aí dou uma conversadinha no chat, a gente resolve, tá tudo certo."

Assinante já ofereceu R$ 20 mil por calcinha usada, afirmou Sara. "Já me ofereceram R$ 50 mil para me conhecer, jantar comigo. Mas não aceitei, gosto das coisas que acontecem naturalmente. [...] Já mandaram uma mensagem dizendo que o sonho da pessoa era lamber o meu dedão do pé."

O que Sara comprou após se tornar milionária? "Comprei o meu carro, agora estou financiando o meu apartamento. O meu pai tinha um sonho de pôr lentes no dente. Ele vai arrumar todos os dentes."

Recentemente, Sara fez uma brincadeira ao anuncias no Instagram um namoro com o influencer Boca de 09, de 16 anos. "Foi uma coisa natural, ficamos muito amigos. [...] Tenho um carinho muito grande, é um menino incrível". Modelo afirmou que a vida amorosa é "conturbada", mas está tranquila no momento.