Onde assistir aos filmes vencedores do Oscar 2024?

A cerimônia do Oscar aconteceu no domingo e premiou os melhores da indústria cinematográfica de 2023. O maior prêmio da noite foi o de Melhor Filme, conquistado por "Oppenheimer".

Saiba onde assistir a cada uma das dez produções que venceram o Oscar.

Oppenheimer

Streaming: Claro TV+

Alugar: Claro Vídeo, Apple TV e Amazon

Comprar: Apple TV

Barbie

Streaming: Max, Claro TV+, Oi Play

Alugar: Amazon, Apple TV

Comprar: Amazon, Apple TV

Ficção Americana

Streaming: Prime Video

Assassinos da Lua das Flores

Streaming: Apple TV+

Comprar: Apple TV; Amazon

Os Rejeitados

Cinema

Anatomia de uma Queda

Cinema

Zona de Interesse

Cinema

Pobres Criaturas

Cinema

O Menino e a Garça

Cinema

