Mulher de Lucas, do BBB 24, sobre almoço do Anjo ‘O tombo vem’

Camila Moura, a agora ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24 (Globo), voltou a dizer que não vai participar do Almoço do Anjo

O que aconteceu

Lucas ganhou a Prova do Anjo disputada no sábado (9), e uma das recompensas é receber um vídeo especial da família. Camila, que decidiu terminar o casamento com ele após sua aproximação com Pitel, decidiu não participar da dinâmica.

Camila ainda revelou que espera que ele 'caia no Paredão'. Lucas já está na berlinda como consequência da Prova do Líder, mas poderá se salvar em uma Prova Bate e Volta. "É isso, esperando o tombo, meus amores. O tombo, porque não vai ter vídeo porcaria nenhuma. O tombo vem e eu estou cogitando fazer uma live depois, vou pensar no assunto".

É a segunda vez que Camila diz que não faria o vídeo do almoço do Anjo. Antes, ela falou que Lucas tem "plena consciência das merdas que ele fez". Ela não vai estar no vídeo, mas quer assistir a reação dele quando não vê-la.

