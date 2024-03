'Moda e arte precisam ser política', diz Luiza Brasil sobre broches

Os artistas de Hollywood usaram broches vermelhos em suas roupas pelo cessar-fogo do conflito de Israel e Palestina no tapete vermelho do Oscar 2024.

"É uma questão de moda e arte. Ela precisa ser política", avalia Luiza Brasil na live sobre a premiação.

"Então a combinação é para além do styling, mas sobre se posicionar diante das situações políticas do mundo. Não dá para a gente se alienar hoje em dia. Seja na moda. Seja no cinema. Seja em qualquer setor que fale sobre arte e cultura"

Flávia Guerra concorda e ressalta mobilização. "Eu acho que democracia combina com moda, cinema, com tudo. E acho interessante porque Billie Eilish tá com broche[...] A galera do documentário costuma se posicionar, mas achei interessante que tem muita gente da ficção se posicionando".

Fernanda Talarico também acrescenta como é difícil o posicionamento dos atores. "E é um assunto um pouco polêmico em Hollywood porque tem a questão de alguns atores estarem sendo censurados por pedirem Free Palestine".