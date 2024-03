'Mentiroso?': Chico Moedas é confrontado sobre Sonza e reage a saia justa

O fim do relacionamento entre Luísa Sonza e Chico Moedas trouxe muita exposição para ela e um incômodo silêncio por parte do influenciador. Nesta semana, um vídeo do canal Aqueles Caras, do qual Moedas participa no YouTube, criou uma saia justa que fez Moedas ter de reagir.

No quadro "Quem é o Endividado?", Chico Moedas e seus companheiros de canal tinham de descobrir entre cinco pessoas quem tinha o nome sujo. Um deles, Fipa, resolveu provocar o influenciador.

Como dos cinco participantes e supostos endividados, quatro necessariamente estão mentindo, Fipa foi confrontado por um detalhe de sua história e reagiu a Moedas: "Tu que tá me chamando de mentiroso?", disse ele, ao influenciador, causando estardalhaço na gravação. (veja no minuto 20 do vídeo abaixo).

Ao longo do quadro, Moedas chegou a dizer que ou Fipa era eliminado na votação dos apresentadores, ou ele sairia. Os colegas ficaram do seu lado e eliminaram o participante — antes de uma reviravolta (mas aqui não daremos spoilers).

"Na próxima eu vou reagir com mais razão em vez de emoção", disse Moedas, sobre o jogo - mas poderia ser sobre Sonza, como disse o amigo Casimiro (leia abaixo).

Chico já havia pedido "respeito" à situação entre ele e Sonza, mas nunca se desculpou publicamente pela traição.

Reação do Casimiro

O youtuber Casimiro Miguel reagiu ao vídeo, e o assunto foi abordado - já que Cazé é amigo de Moedas. "Achei que só eu fazia isso na internet. Olha a carinha dele (Moedas). O maluco mandou muito. Isso é entretenimento", disse Casimiro.

Mais tarde, o youtuber brincou com Fipa: "Você atacou um homem íntegro. Mais ou menos. Um homem verdadeiro. Mais ou menos. Gente boa. Verdade. Você (Fipa) é mentiroso, rapaz". E acrescentou: "Fipa, você fez história. Você foi lá e atacou o cara. O infiltrado da Luísa Sonza".