Lucas se mostra ansioso para Vídeo do Anjo: 'Precisando muito dessa força'

Lucas Henrique se mostrou empolgado para rever sua família no Almoço do Anjo hoje no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

No Raio-X, o brother disse que ficou feliz com a oportunidade para ver sua família. Ele não sabe, porém, que sua mulher, Camila Moura, terminou o relacionamento e não irá aparecer na filmagem.

Lucas: "Vocês estão vendo que desde quinta-feira estou confirmadíssimo no Paredão. Não sei qual é o Poder. Isso faz parte de uma estratégia que foi desenhada semana passada. Estou aqui jogando de verdade, não estou brincando. Estou aqui montando estratégia, tentando sair do Paredão, movimentar o jogo de alguma forma".

Lucas: "A gente vem montando estratégia para comprar o Poder Curinga. Deu certo. Não sei qual é o poder, mas imagino que seja tirar alguém do Paredão e, se for, vou me tirar, obviamente".

Lucas: "Ganhei o Anjo. Fiquei muito feliz de ter ganhado a Prova do Anjo e poder ver a minha família. Estava precisando muito dessa força para continuar vivo no jogo, na luta. Pelos meus sonhos e pelos deles também. Obrigado pelo apoio de quem está torcendo. Camila, te amo muito. Um beijo pra todo mundo que está acompanhando".

