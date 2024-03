BBB: Esposa de Lucas faz ensaio de fotos enquanto brother vê vídeo do anjo

Camila Moura, a agora ex-mulher de Lucas Henrique, do BBB 24 (Globo), reagiu ao assistir o brother no Almoço do Anjo.

O que aconteceu

Durante o almoço, Lucas questionou o motivo de Camila não ter aparecido no vídeo. "Cadê a Camila, gente?"

Nos Stories do Instagram, a ex-mulher mostrou os bastidores de um ensaio fotográfico e debochou: "Tô aqui".

Em um vídeo publicado, ela aparece usando um vestido branco e fazendo poses sensuais.

Mais cedo, Camila afirmou que não apareceria no vídeo. "É isso, esperando o tombo, meus amores. O tombo, porque não vai ter vídeo porcaria nenhuma. O tombo vem e eu estou cogitando fazer uma live depois, vou pensar no assunto".

Foi a segunda vez que Camila disse que não faria o vídeo do almoço do Anjo. Antes, ela falou que Lucas tem "plena consciência das merdas que ele fez". Ela não vai estar no vídeo, mas quer assistir à reação dele, quando não vê-la.

