Lucas confessa medo de sair do BBB 24 odiado pelas pessoas que ama

Lucas Henrique teve um momento reflexivo na manhã deste domingo (10) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Prestes a rever a família no almoço do Anjo, Lucas disse que nunca passou tanto tempo longe de casa. Ele está se sentindo mal com a distância e a saudade.

Lucas também confessou que tem dificuldade de demonstrar sentimentos. Ele ainda reforçou que está com medo de como a sua história tem sido vista pelo público do programa.

Ele desabafou: "O meu maior receio não é sair daqui odiado pelo Brasil, é sair daqui odiado pelas pessoas que eu amo".

Yasmin resolveu aconselhar o brother, e disse que as pessoas que o amam vão continuar amando. "Quem te ama te conhece e sabe quem você é, independente de qualquer coisa. E quando você voltar, pra quem te ama, você ainda vai ser o mesmo", disse a modelo.

Lucas seguiu na dúvida: "A gente está fazendo coisas que talvez elas achavam que a gente não iria fazer, a gente está falando coisas que elas achavam que a gente não ia falar... Eu não sei. É muita insegurança, bate muita coisa em relação a isso".

