Lucas chora preocupado com a esposa no BBB 24: 'E se ela não estiver bem?'

Lucas Henrique (Buda) caiu no choro após Camila Moura, com quem ele é casado, não aparecer no vídeo do Almoço do Anjo no BBB 224 (TV Globo).

O que aconteceu

Na área externa, Lucas desabafou sobre sua preocupação e foi confortado por Leidy Elin e Yasmin Brunet.

Lucas: "Caralh*, que sensação merd*. Eu tô muito mal".

Leidy: "Não fica se cobrando. Você só vai saber quando sair".

Lucas: "Eu tô pensando seriamente, se o Poder for de trocar o Paredão, eu quero ir pro Paredão".

Leidy: "Não, você não é maluco. Você fala 24h que está aqui por ela. Você não vai se colocar no Paredão. Se fosse alguma coisa, nem foto ela ia mandar quando você fosse no Líder. Você está aqui por ela, você não é maluco de se colocar no Paredão".

Lucas: "O que pega muito é que eu só queria saber que ela tá bem, sabe?".

Leidy: "Às vezes ela não quer se expor e está tudo bem".

Lucas: "Estou tentando me apegar a esse lance de ter mais pessoas no vídeo, mas é f*da. É muito difícil. Queria conseguir olhar pra ela e saber se ela está bem, se ela está comendo, dormindo. E, pra mim, de verdade, não vale a pena estar aqui se ela não está bem. E se ela não estiver bem?".

Leidy: "Se ela não estivesse bem, colocariam: 'Lucas, confessionário'. A gente sabe o quanto a produção se preocupa com a gente. Ela está bem".

