Live do UOL na hora do Oscar tem Sadovski, Flavia Guerra e Luiza Brasil

O Oscar 2024 acontece neste domingo (10) e Splash estará assistindo junto com você.

O colunista Roberto Sadovski comanda live a partir das 19h50, ao lado da colunista Flávia Guerra e da repórter Fernanda Talarico. Luiza Brasil é a convidada especialista em moda de olho nos looks do tapete vermelho.

A transmissão acontece simultaneamente na home do UOL, no YouTube de Splash, com retransmissão pelo YouTube do UOL e do Ingresso.com, e no TikTok de Splash.

O mais importante prêmio do cinema mundial acontece neste domingo, às 21h (horário de Brasília). A cerimônia tem transmissão pela HBO Max e TNT.

Destaques

"Oppenheimer" lidera a lista, com 13 indicações, e dispara como favorito ao melhor filme. "Pobres Criaturas" vem em seguida, com 11 indicações.

Lily Gladstone ("Assassinos da Lua de Flores") e Emma Stone ("Pobres Criaturas") têm disputa acirrada pelo prêmio de melhor atriz. Margot Robbie, protagonista de "Barbie", não foi indicada.

Greta Gerwig, que dirige o filme sobre a boneca também não foi indicada ao prêmio de melhor direção. Christopher Nolan segue na frente nesta categoria, por "Oppenheimer".

Leonardo DiCaprio, protagonista de "Assassinos da Lua das Flores", não foi indicado ao prêmio de melhor ator. "Oppenheimer" também está na frente aqui, com Cillian Murphy, mas a interpretação de Paul Giamatti em "Os Rejeitados" pode causar surpresa.

"Saltburn", que gerou polêmica com cenas de nudez inusitadas e consideradas perturbadoras, não foi indicado em nenhuma categoria.