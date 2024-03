Kate, princesa de Gales, envia sua primeira mensagem desde cirurgia

LONDRES (Reuters) - Kate, a princesa de Gales do Reino Unido, agradeceu ao público pelo apoio em sua primeira mensagem pública desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro, juntamente com uma foto sua com seus três filhos.

A foto, tirada por seu marido, o herdeiro do trono, príncipe William, mostra Kate, de 42 anos, sorrindo e com aparência saudável, cercada pelos príncipes George e Louis e pela princesa Charlotte.

"Obrigada por seus votos gentis e pelo apoio contínuo nos últimos dois meses", escreveu Kate em uma mensagem no X no domingo. "Desejo a todos um Feliz Dia das Mães". O Dia das Mães é comemorado neste domingo no Reino Unido.

Kate passou duas semanas no hospital em janeiro, depois de ser operada de uma doença não cancerosa, mas não especificada. Ela não foi vista em público desde então e seu escritório, o Palácio de Kensington, disse que é improvável que ela retorne às funções oficiais até depois da Páscoa, que acontece no final deste mês.

(Reportagem de Michael Holden)