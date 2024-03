Juju Salimeni diz que voltaria a expor corpo na TV: 'Nunca teria problema'

Juju Salimeni, 37, contou em suas redes sociais que voltaria a expor corpo na televisão, como fazia no Pânico na TV e no Legendários.

O que aconteceu

No Instagram, ela foi questionada em uma caixa de perguntas se aceitaria ficar de biquíni o tempo inteiro como no Pânico. "Claro! Aliás, tô muito melhor do que 10 anos atrás"

"Eu ainda trabalho muito de biquíni, né?! Só acho que hoje em dia não existe um formato de programa na TV que cabe esse tipo de exposição, mas eu nunca teria problema com isso".

A influenciadora ainda ressaltou que não exclui seus antigos trabalhos. "Eu não sou do tipo que quer apagar os trabalhos antigos e fingir que virou mulher de negócios, mulher da igreja ou qualquer outra coisa que muitas inventam".