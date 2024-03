Jojo Todynho vai a festa decotada e posa com bolsa de quase R$ 7 mil

Jojo Todynho, 27, aproveitou a festa de uma amiga neste sábado (9) e chamou a atenção por seu decote e sua bolsa de grife, de quase R$ 7 mil.

O que aconteceu

A cantora mostrou a produção no Instagram. Ao ver o resultado, comemorou nos stories: "Gente, eu estou muito gata!".

A vencedora de A Fazenda 12 apostou no decote nos seios e em bolsa de grife. A famosa valorizou os seios com um vestido justo branco e completou o look com uma bolsa Nano Fendigraphy, da Fendi, avaliada em US$ 1.350 (mais de R$ 6.700 na cotação atual).

Com o look, Jojo Todynho foi elogiada na rede social. "Que isso, menina? Você está insuperável", salientou uma. "Eu te entendo, Cariucha, ela é f*da mesmo. Por isso tu tem inveja. Linda", alfinetou outra. "Cada dia mais linda", pontuou uma terceira.