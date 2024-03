John Cena apresenta categoria do Oscar peladão e esconde pênis com envelope

John Cena subiu ao palco do Oscar 2024 peladão para apresentar a categoria de Melhor Figurino da edição.

O que aconteceu

O astro surgiu sem roupa no Oscar 2024 para anunciar o vencedor na categoria de Melhor Figurino. Ele subiu ao palco apenas com o envelope encobrindo seu pênis.

Antes de subir ao palco, o ator brincou com o apresentador Jimmy Kimmel. Cena disse que o corpo masculino "não é piada", em alusão à objetificação de corpos femininos no cinema.

A brincadeira foi alvo de elogios do público. Ao aparecer no palco, Cena foi aplaudido pelos convidados presentes no Oscar.

o john cena entrando sem roupa e se cobrindo com o envelope do vencedor da categoria tampando ele, EU TO RINDO TANTO KKKKKKKKKK #Oscars pic.twitter.com/OZWxxF6VVa -- lai (@aelinbegins) March 11, 2024