Homem é preso após carro bater nos portões do Palácio de Buckingham

LONDRES (Reuters) - A polícia britânica informou neste domingo que um homem foi preso após um carro bater nos portões do Palácio de Buckingham, na área central de Londres.

Imagens granuladas que circularam nas redes sociais mostravam um carro nos portões da frente do palácio. A mídia britânica disse que uma testemunha ouviu “um grande estrondo”.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu na madrugada de sábado.

“Policiais armados prenderam um homem que estava no local por suspeita de danos criminais”, disse a polícia de Londres em comunicado. "Ele foi levado ao hospital onde, após avaliação, foi internado de acordo com a Lei de Saúde Mental. O assunto não está sendo tratado como relacionado ao terrorismo."

O Palácio de Buckingham afirmou que nenhum membro da família real estava no local no momento do incidente e que os reparos nos portões já estão em andamento.

(Reportagem de Michael Holden)