Giovanna Antonelli posa nua e reflete: 'Eras distintas de força feminina'

Giovanna Antonelli, 47, usou suas redes sociais para compartilhar um ensaio nua e aproveitou para fazer uma reflexão.

O que aconteceu

Em uma sequência de fotos, a atriz fala da inspiração para as imagens e o conceito histórico sobre ser mulher. "Um ensaio renascentista, essa foi nossa inspiração. A mulher renascentista dançava entre as pinceladas de coragem e notas de sabedoria".

O espírito de Renascença ecoa, harmonizando com a modernidade, guiando mulheres a transcenderem séculos com a mesma paixão pela autodescoberta e empoderamento Giovanna Antonelli

A atriz concluiu a sua reflexão. "Hoje, embarcamos numa viagem que une duas eras distintas de força feminina. Do Renascimento ao agora, com a essência única da mulher, e sua jornada ao longo do tempo".