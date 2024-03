Fernanda reclama de aproximação entre Pitel e Buda: 'Num agarramento

Fernanda comentou com MC Bin Laden que Pitel e Lucas Buda estão mais próximos do que ela gostaria no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Fernanda conversou com MC Bin Laden sobre o Paredão, e disse não ter certeza das estratégias da amiga, dada a proximidade entre Pitel e Lucas.

Fernanda: "Eu não sei o que eles estão combinando, não, porque Pitel e ele estão num agarramento do c*ralho. Ela só comentou que o pessoal estava pensando em ir no Alegrete. Mas que pessoa? Não sei que pessoal. Não sei se é Giovanna, se é Raquele junto..."MC Bin Laden: "Ninguém chegou em mim e falou nada"

Fernanda: "Pra mim também não"

BBB 24 - enquete UOL: Para você, Bia devia ter aberto mão da liderança por Davi? Resultado parcial Total de 3051 votos 45,79% Sim, ela já foi Líder e teve sua festa 54,21% Não, o jogo é individual Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3051 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash