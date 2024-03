Efeito 'Barbenheimer': filmes são os favoritos do público no Oscar 2024

O Oscar 2024 será realizado neste domingo (10) e vai consagrar os melhores filmes e astros de Hollywood do ano passado. Entre os principais títulos indicados estão "Oppenheimer", "Barbie" e "Assassinos da Lua das Flores".

Um estudo obtido com exclusividade por Splash indica "Barbie", estrelado pela esnobada Margot Robbie, como o favorito do público para ficar com a estatueta de Melhor Filme.

O levantamento foi feito pela Taboola, líder global em recomendações de conteúdo na web. A análise leva em consideração centenas de milhões de visualizações por leitores de artigos de notícias nos últimos 90 dias.

O que diz o estudo

Com 9,2 milhões de visualizações, "Barbie" é disparado o filme favorito do público. O longa dirigido por Greta Gerwig supera com sobras "Oppenheimer" e "Assassinos da Lua das Flores", respectivamente segundo e terceiro colocados, com 2,8 milhões e 1,7 milhões.

Christopher Nolan lidera na categoria de Melhor Direção. O cineasta responsável por "Oppenheimer" teve 2,2 milhões de visualizações, enquanto o segundo colocado, Martin Scorsese, de "Assassinos da Lua das Flores", teve 810 mil.

Nas categorias de atuação, Emma Stone e Bradley Cooper compartilham o favoritismo. A estrela de "Pobres Criaturas" teve 2 milhões de visualizações entre as indicadas a Melhor Atriz, enquanto o protagonista e diretor de "Maestro" superou os concorrentes com 2,1 milhões.

Jodie Foster e Robert De Niro são as principais escolhas do público nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Ator Coadjuvante. A estrela de "Nyad" apareceu em 1,5 milhão de visualizações, com o veterano o chegando a 1,9 milhão.

O estudo ainda aponta um aumento do interesse das pessoas pelas grandes premiações em 2024. Segundo os dados obtidos pela Taboola, o interesse online no Oscar, Globo de Ouro e Grammy aumentou em média 53% em comparação com o ano passado.