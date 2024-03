Davi acusa Yasmin de falsidade: 'Manda eu tomar no c* e depois dá parabéns'

Davi desabafou com Isabelle sobre como vê Yasmin Brunet no BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Davi criticou Yasmin, dizendo que a sister é falsa e desrespeitosa com ele.

Davi: "Eu citei o nome dela, botei ela como 'espectadora'. Ela não gostou e me mandou tomar no c*. Ela podia se posicionar de outra forma, mas ela veio com falta de respeito. Ela me xingou. Ela poderia sentar comigo e falar: 'Davi, eu gosto muito de você, mas não sou espectadora. É porque você não joga comigo e não sabe o meu posicionamento de jogo'. Ela poderia se defender dessa forma, mas, da forma com que ela agiu, virou uma opção de voto pra mim".

Davi: "Que falsidade é essa? Num dia manda eu tomar no c* e, depois, na Prova do Líder, vem me dar parabéns. Oxe! Que pessoa é essa? Eu não tenho essa personalidade. Pra mim, é muita falsidade. (...) Pra mim, é uma pessoa que só vai te olhar diferente quando você tiver algo pra oferecer. Pessoas assim eu não faço nem questão".

