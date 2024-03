Casado e carente; além de Lucas, quem mantem relacionamento fora do BBB?

O casamento de Lucas Buda tem sido um dos principais assuntos do BBB 24 (Globo) nos últimos dias. O professor é casado com a também professora Camilla Moura, mas ela já deu indícios de uma separação após a aproximação do brother e Pitel.

Camila chegou a apagar todas as fotografias com o marido de suas redes sociais e publicar uma imagem com fotos de seu casamento rasgadas e no lixo. Além disso, ela mudou a sua torcida no reality, se posicionando a favor de Davi.

Apesar de ter virado notícia, Lucas não é o único que mantém um relacionamento fora do BBB. Dos brothers que permanecem confinados, veja quais deles têm um par romântico à espera:

Davi: com 21 anos, o baiano namora Mani, uma mulher que tem quase o dobro de sua idade e vive com ele.

Fernanda: desde o início do BBB, a confeiteira disse que entrou no reality namorando e que tem um casal de filhos, frutos de relacionamentos anteriores.

Pitel: a sister já revelou que está há dez anos com seu primeiro namorado. Embora morem juntos, eles mantêm um relacionamento aberto.

Leidy: no vídeo de entrevista do programa, Leidy disse estar solteira. No entanto, ela chegou a revelar que "tem uma pessoinha fora" da casa.

Raquele: está noiva de seu sócio, com quem namora há sete anos.

Continuam solteiros Alane, Beatriz, Giovanna, Isabelle, MC Bin Laden, Yasmin e Matteus — esse último, quem engatou um romance com a já eliminada Deniziane, e cujo futuro do relacionamento ainda é incerto.

