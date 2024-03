'Tem câncer?': o detalhe do desenho dos anos 2000 que intrigou as pessoas

A TV Cultura talvez tenha sido uma das principais companhias para a geração que cresceu nos anos 2000. Além do "Castelo Rá-Tim-Bum", "Cocoricó" e "Mundo da Lua" (talvez um pouco mais antigo), a programação do canal era repleta de desenhos animados.

Um deles é a história do menino Caillou. Lançado em 1997, o desenho era baseado na série de livros franceses escritos por Christine L'Heureux e ilustrados por Hélène Desputeaux, da editora Chouette.

Cabeça careca: Caillou tem câncer?

Um detalhe físico do personagem é sua cabecinha careca que, aliás, é alvo de uma teoria. Talvez você já deva ter ouvido esta "fake news" com Caillou.

"Caillou tem câncer?", "Caillou é doente?", "Caillou morreu?": uma rápida pesquisa no Google com o nome do personagem já sugere uma série de perguntas envolvendo a saúde do menininho de 4 anos.

Bebê Caillou na edição do livro Imagem: Editora Chouette

Mas a verdade é que Caillou é um garoto saudável. A editora francesa responsável pelo desenho já esclareceu o assunto no próprio site ao responder o motivo de a criança ser careca.

"Ao contrário do que alguns pensam, Caillou, mesmo careca, é um menino cheio de vitalidade e com ótima saúde. Ele não sofre de câncer, leucemia ou alopecia prematura." Editora Chouette

A editora explicou que Caillou foi criado, inicialmente, como um bebê de 9 meses e, com o passar do tempo, achou que ficaria estranho adicionar cabelo na criança do livro.

Então, foi decidido que Caillou simplesmente não teria um. Caillou foi, portanto, popularizado sem um fio de cabelo na cabeça. Editora Chouette

O desenho não está mais no ar na TV Cultura, mas é possível encontrá-lo no canal de streaming Prime Vídeo e no YouTube. A história aborda diversos temas, como família, comportamento social, amizades e emoções. A música de abertura, para quem acompanhava a história, costumava ficar diversos dias na cabeça.

Caillou com a família Imagem: Reprodução/YouTube @CaillouPortuguese

Eu tenho só quatro anos, todo dia crescendo, xeretando... Sou Caillou. Coisas novas para fazer, todo dia brincar, aprendendo... Sou Caillou. Meu mundo gira descobrindo a cada dia, mamãe e papai iluminando o caminho. Crescer não é tão fácil assim. Cada dia na vida é uma nova surpresa. Caillou, Caillou, sou Caillou. Sou eu. Música de abertura de "Caillou" (TV Cultura)

Desenho Caillou na edição dos livros Imagem: Editora Chouette

Qual a origem do nome? A autora do livro Christine L'Heureux ouviu um vizinho gritar "Caillou" pela janela ao chamar o filho. Nesse momento, ela sabia que tinha escolhido o nome certo para o personagem da obra.