Brasileiro no Slipknot? Banda posta foto misteriosa e fãs ligam os pontos

O mistério em relação ao novo baterista do Slipknot ganhou um novo capítulo. O que sabemos? É que a banda já tem um novo nome para o posto. O grupo norte-americano de metal postou a imagem de uma baqueta quebrada, mostrando que está ensaiando com seu novo integrante.

O que falta saber? Quem é o baterista. Mas a foto deu mais combustível à teoria que mexe com os brasileiros: a de que Eloy Casagrande trocou o Sepultura pelo Slipknot.

Apesar de ser uma foto simples, uma característica da baqueta chamou a sua atenção. O design é da Promark, patrocinadora de Eloy. A empresa tem diversos bateristas famosos em seu quadro, o que impossibilita cravar o nome do brasileiro - mas, os fãs ligaram os pontos e, onde há fumaça, parece haver fogo.

A dança das cadeiras dos bateristas de metal começou com a saída de Jay Weinberg, demitido do Slipknot. Depois, Eloy Casagrande deixou o Sepultura - que anunciou a notícia em um post atacando o ex-integrante por sair da turnê de despedida do grupo de forma abrupta.

Por fim, o Sepultura chamou para as baquetas Greyson Nekrutman, que estava no Suicidal Tendencies. Sabe quem foi parar no Suicidal? Jay Weinberg, ex-Slipknot.

O próximo show do Slipknot está marcado para 27 de abril, em Las Vegas. A banda vem ao Brasil com seu festival, o Knotfest, no fim do ano, e se apresentará nos dois dias do evento.