Beatriz pensa em voto, e Fadas repensa estratégia: 'Entre Yasmin e Bin'

O grupo do quarto Fadas está fazendo suas estratégias para a formação no 12º Paredão do BBB 24 (Globo). Beatriz pensa em colocar Yasmin direto na berlinda, enquanto Alane e Davi cogitam votar em MC Bin Laden.

O que aconteceu

A líder Beatriz ainda não sabe quem irá indicar ao Paredão, mas ensaiou uma justificativa para votar em Yasmin Brunet.

Davi e Alane concordaram que seria interessante votarem em MC Bin Laden, para tentar juntar votos com outros brothers rivais e tentarem se livrar da berlinda.

Beatriz: "Falta movimentação. Ela falou: 'Eu ia votar em você. Voto em você, voto em quem achar que é o jeitinho dele', ela falou alguma coisa assim. Se alguém vier pra (cima de) mim, eu vou me defender, como sempre fiz na vida. E ela deixou claro que eu seria uma opção de voto, sim. Acho que o jogo ficou muito claro a partir desse momento. Não vou citar os vacilos, não tenho moral. Vou só falar que não gostei, do Sincerão, não gostei"

Alane: "Acho que eu iria no Bin"

Davi: "Bin sempre foi minha opção. (...) Aí acho que eles podem querer ir em outras pessoas, como Matteus ou Isabelle"

Beatriz: "A Giovanna não vai no Bin, mas a Raquele acho que vai. Mas aí eu penso num Paredão com Yasmin e Bin, quem sai"

Davi: "Bin se mostrou mais no jogo"

BBB 24 - enquete UOL: Para você, Bia devia ter aberto mão da liderança por Davi? Resultado parcial Total de 3130 votos 45,46% Sim, ela já foi Líder e teve sua festa 54,54% Não, o jogo é individual Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3130 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

