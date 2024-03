BBB: Boninho diz que recado sobre esposa de Buda foi barrado pela produção

Boninho, diretor do BBB 24 (TV Globo), disse que tentou enviar um recado para Lucas Henrique (Buda) no Almoço do Anjo.

O que aconteceu

O diretor contou que tentou colocar uma mensagem sobre Camila Moura, com quem Buda é casado, no Vídeo do Anjo. Ele afirmou, porém, que foi barrado pela produção. "Vocês sabem que eu gosto de brincar, e eu tinha preparado um recado pro Buda, mas eu tomei bronca da minha equipe e eles não me deixaram colocar o recado no Anjo. A equipe manda mais que eu".

Em seguida, Boninho mostrou qual seria a mensagem a ser mostrada. O texto diz: "Tentamos contato com Camila, mas ela não quis participar".

Camila não apareceu no vídeo do Almoço do Anjo de Lucas hoje. Ela avisou que não iria participar da dinâmica após sugerir o fim de seu casamento.

