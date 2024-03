BBB 24: Lucas Buda fica sem fome no Almoço do Anjo após vídeo sem a esposa

Lucas Henrique (Buda) se mostrou abalado após Camila Moura, com quem é casado, não aparecer no vídeo do Almoço do Anjo do BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

Camila não apareceu no vídeo do Almoço do Anjo. Ela já avisou que não participaria da dinâmica após o brother flertar com Pitel no confinamento. Lucas ficou cabisbaixo e foi confortado por seus convidados: Yasmin Brunet, Leidy Elin e MC Bin Laden.

MC Bin Laden: "Não vai pegar mais [comida], não?".

Lucas: "Tô sem fome".

MC Bin Laden: "Muito hambúrguer ontem...".

Lucas: "Eu não sei se ela está bem, se ela não está, sabe? Pode ser que as pessoas estejam me atacado lá fora e ela queira filtrar isso. Pode ser que eu esteja expondo ela, e ela é uma pessoa reservada".

Yasmin: "É. Mas não esquece que aqui qualquer coisa vira muita coisa. A gente vê coisa onde não tem".

Leidy: "Você mesmo falou que ela não ia aparecer".

Lucas: "Se tivesse 10 vídeos do Anjo, eu queria ver 10 vezes ela".

MC Bin Laden: "Acho que às vezes ela fez isso pra você ver mais pessoas, pra te dar força. Ela se importou tanto com ele a ponto de entender que tem mais pessoas importantes pra aparecer. Não são 60 dias que vão mudar as coisas. E ela sabe que você está aqui por ela".

