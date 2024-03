Cantor da Fun7 e música com Lauana Prado: quem é o crush de Alane

Alane comemorou o aniversário de 25 anos no BBB 24 (Globo) e foi homenageada dentro e fora da casa. O cantor Denis Pinhoti, apontado como affair da sister, também se manifestou.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quem é o cantor apontado como affair de Alane

Denis Pinhoti é cantor e integrante da banda Fun7. Uma fonte revelou ao jornal Extra que o compositor e produtor era o crush da bailarina.

Mais conhecido em São Paulo, já fez uma parceria com Lauana Prado. A banda e a cantora gravaram juntos a música "Eu volto, prometo".

Na casa do BBB 24, Alane comentou sobre o crush, mas sem citar nomes. "Será que os meus contatinhos estão postando foto comigo? É isso que eu estou pensando, na confusão. Tem um que, se quiser postar, pode postar... na véspera de vir para cá, ele estava em casa. Ele falou que era só um anel para eu lembrar dele aqui. Mas não é namorado nem nada. Eu gostei dele, me apaixonei por ele", disse em uma conversa.

O que aconteceu

Alane fez aniversário e foi homenageada pelo cantor. Nos stories do Instagram, Denis Pinhoti postou uma mensagem de parabéns. Ele desejou "todas as melhores energias" à bailarina, com vídeos de momentos íntimos dos dois.

Confinada no BBB 24, ela ganhou um bolo dos aliados. No entanto, não pôde comer nem um pedaço por estar na Xepa, como consequência da 12ª Prova do Líder.

A aniversariante ainda foi "premiada" com o Mostro. O rival Lucas Henrique venceu a Prova do Anjo e a colocou no Castigo do Monstro com Davi. Ela ironizou que tinha recebido um "belo presente".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Michel, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 113497 votos 3,72% Alane 1,34% Beatriz 33,73% Davi 9,39% Fernanda 0,09% Giovanna 0,93% Giovanna Pitel 4,81% Isabelle 0,87% Leidy Elin 0,20% Lucas Henrique 5,53% Matteus 1,01% MC Bin Laden 0,87% Raquele 37,51% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 113497 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash