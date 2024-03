BBB 24: Alane alfineta Lucas durante festa: 'É infantil'

Lucas Henrique (Buda) foi alvo de Alane, Davi e Matteus durante a festa deste sábado (09) do BBB 24 (TV Globo).

O que aconteceu

O trio Alane, Davi e Matteus descansava na festa quando a sister percebeu Lucas observando o trio. Alane não gostou do que viu, e alfinetou o brother.

Alane: "Ele dança e olha pra cá. Ele acha que é observador que vai catar informação. Ah, pelo amor de Deus, como se eu fosse moleca! É subestimar a inteligência dos outros, e infantil também"

Davi: "Ele tá pulando e olhando..."

Alane: "Ele não descansa. A mente dele tá a mil! Desnecessário"

Matteus: "Há duas semanas ele tava falando: 'Nós temos que ganhar essa prova, pra gente se salvar'"

Davi: "Quem? Ele?"

Alane: "Nós... E ele me botou no Monstro e veio falar: 'Deixa eu ver como é essa fantasia do Monstro. Que legal!'"

Davi: "Quando a Ane tava aqui, ele tava querendo jogar com a gente pra somar voto pra tirar os Gnomos, e hoje ele vota com os Gnomos. Eu não entendo o jogo dele. Você vê que é uma amizade muito fraca. Não dá pra confiar numa pessoa dessa"

Alane: "É porque não é amizade, é aliança de jogo"

Matteus: "É com segundas intenções. É quando convém"

