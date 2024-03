Às vésperas do Oscar, Os Rejeitados é acusado de plágio; entenda

Os Rejeitados, longa que concorre ao Oscar em cinco categorias, incluindo as de melhor filme e melhor roteiro original, passa por uma acusação de plágio de roteiro, segundo informações publicadas pela revista Variety neste sábado, 9.

A reivindicação foi feita por Simon Stephenson, que alega que Alexander Payne, diretor de Os Rejeitados, teve contato e chegou a ler, nos anos de 2013 e 2019, o roteiro do filme Frisco, que não chegou a ser produzido, de autoria de Stephenson.

Ele alega uma série de semelhanças entre as duas obras, incluindo a trama principal (com a diferença de que, em vez de um professor, o papel principal seria o de um médico). A reportagem da Variety traz ainda documento com 33 páginas expondo as acusações de plágio, que envolvem desde a ordem e o contexto de cenas até falas dos personagens.

Os créditos de Os Rejeitados apontam Alexander Payne como diretor e David Hemingson como roteirista. Em entrevistas, porém, Payne teria relatado que chegou a ter envolvimento na criação do roteiro, apesar de não estar creditado. A dupla iniciou os trabalhos de produção do longa em 2019.

Simon Stephenson teria exposto suas acusações de plágio em um e-mail enviado em 12 de janeiro de 2024 ao Writer’s Guild of America (WGA), o sindicato dos roteiristas de Hollywood. O material, porém, só veio a público às vésperas do Oscar deste ano, que acontece amanhã.

A Variety contatou Alexander Payne e David Hemingson, que não comentaram as acusações de plágio. À revista, Simon Stephenson confirmou o conteúdo das denúncias enviadas por e-mail.