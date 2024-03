'Anúncio mais anticlimax': Al Pacino viraliza ao apresentar prêmio do Oscar

O ator Al Pacino viralizou nas redes sociais após apresentar o prêmio de Melhor Filme no Oscar 2024.

O que aconteceu

A apresentação de Al Pacino chamou a atenção do público. Nas redes sociais, os espectadores foram à loucura com a aparente apatia do ator ao apresentar o prêmio.

Alguns internautas criticaram a performance do astro. "Meu Deus, o Al Pacino caducou horrores e fez o anúncio mais anticlímax do mundo para Oppenheimer", disse uma pessoa. "Olha aí, pra quem odeia Nolan e Oppenheimer, pode ficar feliz que o Al Pacino DESTRUIU o momento do Oscar de Melhor Filme", completou um segundo.

MEU DEUS O AL PACINO CADUCOU HORRORES E FEZ O ANÚNCIO MAIS ANTICLIMAX DO MUNDO PRA OPPENHEIMER BEST PICTURE PQP KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #Oscars pic.twitter.com/q042rPpoZi -- maria. (@cinemoonchild) March 11, 2024

Olhaí, pra quem odeia Nolan e Oppenheimer pode ficar feliz que o Al Pacino DESTRUIU o momento do Oscar de Melhor Filme. -- Leo "Kitsune" Camargo (@LeoKitsune) March 11, 2024

O Al Pacino falando "I see Oppenheimer, yes" pic.twitter.com/FUeAmLTbUw -- Leonardo La Terza (@leonardolaterza) March 11, 2024

Al Pacino sempre parece que acabou de ser acordado para tomar uma sopa e trocar a fralda. -- Latino alto (@ronaldrios) March 11, 2024

O Al Pacino já chegou no "pronto, todo mundo já sabe que Oppenheimer já ganhou, então vamos pular as baboseiras!" Hahahahah!!! -- Rogério Montanare ➰ (@rmontanare) March 11, 2024

O Al Pacino KKKKKKKKK basicamente "queridos, não tenho tempo pra isso, Oppenheimer venceu" pic.twitter.com/U8XJn0SsCl -- lucas rocha (@jdklucas) March 11, 2024