De biquíni, Anitta entra em 'banheira de gelo' e surpreende fãs

Anitta, 30, entrou em uma espécie de "banheira de gelo" e surpreendeu os fãs.

O que aconteceu

A cantora fez o desafio com um especialista. Em vídeo, ela entrou de biquíni em uma banheira tecnológica com água a 50 °C abaixo de zero.

Orientada pelo especialista, Anitta ficou alguns segundos na água gelada. Antes de entrar, também realizou exercícios de respiração.

Com a repercussão do vídeo, alguns fãs opinaram. "Meu amor, no calor que está aqui se colocar uma banheira dessa em pleno meio-dia a água fica quente", brincou uma. "Prefiro Rivotril e relaxante muscular", ironizou outro.

A prática é comum entre atletas de alta performance. O intuito ao entrar na banheira com gelo ou água gelada é aliviar as dores musculares.