Alane revela perrengue durante gravação do clipe de Manu Gavassi

Alane contou para Beatriz e Matteus um perrengue que passou nas nas gravações do clipe de "Sexo, Poder e Arte", de Manu Gavassi. No início do BBB 24 (Globo), a bailarina já tinha contado de sua participação.

O que aconteceu

A bailarina contou que nos bastidores, Manu perguntou se ela tinha sapatilha de ponta e ela respondeu que sim, nas cores rosa e bege: "Só que eu não tinha nenhuma sapatilha de ponta em São Paulo, só tinha em Belém."

De acordo com ela, Manu pediu para que as duas fossem levadas para a gravação.

Alane: "Mandei mensagem para todo mundo: 'Pelo amor de Deus, me arruma uma sapatilha!'. Aí eu arrumei uma sapatilha nos 45 do segundo tempo."

Sapatilha com número menor. Ela contou que a sapatilha que arrumou emprestada era menor e não cabia em seu pé: "Eu com o pé todo dolorido. Falavam assim: 'Por que você não tira a sapatilha? Pode descansar'. Eu: 'Não'. Porque se eu tirasse a sapatilha e botasse, não ia entrar no meu pé."

Aí gravamos... Aí a Manu pegou a câmera e falou: 'Ah, acho que ficou muito poluído, pode tirar a sapatilha'. Eu: 'Ai... Meu Deus do céu' Alane

