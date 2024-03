Yasmin especula sobre Poder Curinga da semana no BBB 24: 'Parada bizarra'

Lucas arrematou o Poder Curinga da semana no BBB 23 (Globo), e vai poder imunizar um brother que esteja Na Mira do Líder. Beatriz colocou seu alvo em Yasmin, Fernanda, Pitel, Raquele e Giovanna.

O que aconteceu

Ele estava conversando com Fernanda e Yasmin no Quarto Gnomo. Lucas contou que gastou todas as suas estalecas para arrematar o Poder Absurdo.

Yasmin tenta adivinhar do que se trata: "Esse Poder Absurdo deve ser alguma parada bizarra", disse. Fernanda concordou com a modelo. Ela continua: "Tipo colocar alguém, sei lá, trocar tudo".

Lucas também tentou adivinhar do que se trata o Poder. Ele acredita que seja possível mexer com a formação do Paredão. "Tirar, colocar... acho que colocar não, tirar mesmo. Só não pode tirar o indicado do Líder, que aí é soberano".

BBB 24 - enquete UOL: Quem Buda vai salvar do Paredão com o Poder Curinga? Resultado parcial Total de 480 votos 4,79% Fernanda 72,71% Pitel 2,08% Giovanna 20,42% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 480 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

