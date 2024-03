Vanessa Rozan testa produto nacional que imita "blush da Selena Gomez"

Um produto que ficou conhecido nas redes sociais como "blush da Selena Gomez" é o tema do décimo primeiro episódio do Lab da Beleza. A maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testa o blush líquido da marca Rare Beauty e compara com uma versão nacional: o BT Plush, da linha Bruna Tavares.

O blush em questão é um "dupe", ou seja, uma alternativa mais barata de um produto gringo —também disponível no Brasil —que viralizou no TikTok. Enquanto a versão internacional, uma parceria entre a cantora Selena Gomez e a marca Rare Beauty, custa R$159,90, a opção brasileira é encontrada por R$41.

Vanessa testa a cor "Wisdom" do blush gringo e a cor "vintage" do BT Plush. Apesar de a embalagem dos dois produtos não ser igual, a expert diz que o resultado oferecido é semelhante, mas faz uma ressalva: "O BT Plush entrega mais pigmentação, então é preciso colocar menos produto para ter o mesmo resultado do blush da Rare Beauty".

Assista ao vídeo acima ou abaixo para saber se o dupe foi aprovado pelo Lab da Beleza:

Às terças e sábados, Vanessa vai desvendar trends das redes sociais, testar produtos, mostrar opções mais baratas de produtos gringos queridinhos —os "dupes"—, além de levantar debates importantes no formato "maquia e fala". Sempre em vídeos curtos, com muita informação e bom humor.