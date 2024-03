'Tive que dar a liderança', diz Davi sobre Prova de Resistência no BBB 24

Davi desabafou com Isabelle sobre como foi a Prova do Líder no BBB 24 (Globo), que foi de resistência e vencida por Beatriz. Eles ficaram até o final na disputa.

O que aconteceu

Segundo Davi, ele precisou "dar a liderança" para Beatriz. Em determinado momento da disputa, ele chegou a pedir para ela desistir pois já havia sido Líder.

Davi afirmou que, se já tivesse sido Líder no programa, não teria ficado até o fim. Ele acredita que, ao fim da prova, Beatriz não estava bem e isso também lhe motivou a desistir.

Os dois ficaram na prova por mais de 15 horas. "Eu dei o máximo, eu olhei para trás, vi a Bia também, vi que ela tava mal mesmo. Mas eu olhei no olhar dela, ela estava mal, mas dizia que estava bem. Quando eu caí, ela caiu rápido", disse.

O brother acredita que, se tivesse ficado mais tempo, poderia ter se prejudicado fisicamente. Davi, inclusive, precisou receber atendimento médico depois da prova. "Eu falei 'tem que tomar a decisão isso aqui, se não ela vai ficar aqui, eu vou ficar aqui e vai dar m*' e eu tive que dar a liderança, né? Não queria, claro".

