Sem saber de término, Buda celebra após vencer Anjo: 'Vou ver minha esposa'

Lucas Henrique (Buda) venceu a Prova do Anjo hoje no BBB 24 (TV Globo). Ele ficou empolgado para receber um vídeo da esposa no Almoço do Anjo, mas não sabe que seu casamento chegou ao fim.

O que aconteceu

Após Lucas ser definido campeão da prova, MC Bin Laden foi até ele parabenizá-lo. O cantor abraçou o capoeirista, que se mostrou feliz com a oportunidade de ver a mulher, Camila Moura.

Lucas: "Vou ver minha esposa, velho!".

Lucas não sabe, porém, que seu casamento chegou ao fim. No Instagram, Camila apareceu com uma mala pronta e mostrou fotos do brother no lixo após ele flertar com Pitel no confinamento.

No X (antigo Twitter), o assunto acabou virando um dos mais comentados da rede:

não mas se o buda for o anjo e a ex mulher dele não aparecer no vídeopic.twitter.com/VwesMw1mp9 -- @zoe zalewski ͏ ͏ ͏ (@zoelews) March 9, 2024

o buda após ganhar a prova do anjo "vou ver minha esposa"



a esposa: pic.twitter.com/e4ydPdrQ3Q -- igor kp6 is coming 🦋 (@igormadias) March 9, 2024

O vídeo da Camila no almoço do anjo do Buda: pic.twitter.com/sgfrZvhvWv -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 9, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Beatriz vai indicar ao Paredão no domingo? Resultado parcial Total de 3865 votos 14,13% Fernanda 22,95% Giovanna 6,39% Pitel 5,69% Raquele 50,84% Yasmin Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3865 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

