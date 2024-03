Robô 'apalpa' bumbum de repórter em evento na Arábia Saudita; veja

Uma cena chamou a atenção da imprensa internacional após um robô, supostamente, tentar 7apalpar o bumbum de uma repórter em Riad, na Arábia Saudita.

O que aconteceu

O momento ocorreu durante a DeepFest, importante evento de tecnologia, ocorrido na última segunda-feira (4). Na ocasião, a repórter Rawya Kassem estava próximo a um robô, apelidado de Mohammed, e interagia com ele por meio de inteligência artificial, quando a máquina estende a mão e tenta tocar a jornalista de forma inadequada na região do bumbum.

Após o contato, Rawya se vira para o robô, ergue a mão e parece repreender Mohammed. A repórter prosseguiu com seu trabalho e a máquina, aparentemente, não voltou a perturbá-la.

Posteriormente, após a cena repercutir nas redes sociais, a empresa saudita responsável pelo robô QSS afirmou que a máquina é "ingênua". A companhia também disse levar a sério a segurança das pessoas que estavam no evento e alegou que todas as pessoas que estavam no evento, inclusive os repórteres, foram alertados para "manter uma distância segura do robô durante sua demonstração".