Resumo novela Renascer (11/3): Próximo capítulo desta segunda-feira

No capítulo desta segunda-feira (11), de "Renascer", Ritinha conta a José Inocêncio que Damião desapareceu. Eliana propõe uma aliança a Eriberto contra Venâncio. Egídio repreende Tião Galinha.

Damião mata o intermediário, sem saber quem foi o mandante do atentado contra José Inocêncio. Norberto alerta José Inocêncio para o perigo de uma nova tocaia. Bento pensa em acessar um crédito agrícola em nome de João Pedro.

Damião volta para casa, e José Inocêncio exige que o empregado lhe conte por que se ausentou do serviço. José Inocêncio é questionado sobre a morte do intermediário e declara guerra a Egídio.

Sobre 'Renascer'

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.