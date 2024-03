Resumo BBB 24: apenas sisters na Mira da líder e fim do tá com nada; veja destaques

A noite de sexta-feira, 8, no Big Brother Brasil 24, foi marcada pela consagração da nova líder Beatriz, que sobreviveu a uma intensa prova de resistência com duração de mais de 15 horas. Após ser oficialmente condecorada por Tadeu Schmidt, a vendedora escolheu os seus alvos para o próximo paredão: Fernanda, Pitel, Giovanna, Yasmin Brunet e Raquele.

Em seguida, os participantes também foram liberados do 'Tá Com Nada' por Tadeu - exceto aqueles que não foram escolhidos para o VIP pela nova líder. Os confinados estavam se alimentando somente de arroz, feijão e goiabada desde a última quarta-feira, dia 6, depois uma série de punições.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

'Na Mira do Líder' de Beatriz

Após vencer a prova de resistência que durou 15 horas e terminou na tarde desta sexta-feira, 8, Beatriz tomou posse da liderança pela segunda vez no Big Brother Brasil 24 e assumiu suas duas primeiras missões: formar o VIP e indicar cinco participantes ao "Na Mira do Líder".

Para a indicação, a líder escolheu Fernanda, Pitel, Giovanna, Yasmin e Raquele como possíveis opções para o paredão. A decisão final será feita neste domingo, 10.

Como justificativa, a paulista afirmou que decidiu por Fernanda porque a confeiteira já a colocou direto no Paredão; Pitel por tê-la chamado de "quinta série" no último Sincerão; Giovanna por não concordar com algumas atitudes; Yasmin pela falta de posicionamento e, por fim, Raquele, que afirmou não ser sua prioridade de voto.

Antes da escolha para a "Mira", Beatriz também formou seu VIP, com Davi, Matteus, Isabelle e Leidy Elin. Alane, apesar de aliada, fica de fora após ter sido a quarta pessoa a desistir da prova do líder e, como consequência, foi direto para a xepa.

Fim do 'Tá com Nada'

O programa ao vivo também reservou uma bela surpresa para os participantes: o fim do 'Tá com Nada'. A notícia foi recebida com grande vibração pelos confinados, que comemoram ao descobrir que os alimentos do VIP e da Xepa estavam de volta.

Anteriormente, por conta de uma série de punições, que culminaram no acréscimo de pontos no Vacilômetro - um termômetro que mede os erros e as distrações dos participantes -, os participantes foram castigados pela produção e tiveram de se alimentar apenas com arroz, feijão e goiabada. O castigo entrou em vigor durante a madrugada da última quinta-feira, 7, durante a última festa do líder.

Pitel notou que os participantes receberam de volta exatamente os mesmos insumos que estavam antes na casa. "Acho que é o que já tinha", comentou a participante.

Cãibra em Davi

A prova do líder trouxe outra consequência para um dos brothers. Davi, na última noite, também passou mal após experimentar fortes cãibras e cair da cama no Quarto Magia.

Alane, Matteus e outros brothers ajudaram a carregar o motorista de aplicativo até o confessionário para receber atendimento médico. As sisters Leidy Elin e Raquele apontaram que a boca de Davi parecia estar sangrando.

Após o fim do atendimento, Davi confirmou aos participantes que realmente estava sofrendo de cãibra, caracterizada por uma contração involuntária do músculo. "Foi uma cãibra mesmo, mas foi uma cãibra pesada", comentou.

Faíscas entre Raquele e Beatriz

Raquele não ficou satisfeita ao ser escolhida por Beatriz como alvo para o próximo paredão. Durante a madrugada, a sister recordou a justificativa da líder e rebateu seu argumento. Enquanto conversava com Pitel, Leidy e Yasmin, Raquele alfinetou a vendedora.

"Achei 'tosca' a justificativa. Pegou um problema entre eu e Alane, já resolvido. Ela precisava se posicionar de algo que a envolvesse. Seria muito fácil eu pegar algum outro problema de alguém e jogar na roda", alfinetou.