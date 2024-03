Reprovada em teste de manicure, ex-atriz já teve fortuna e soma polêmicas

A ex-atriz Amanda Bynes, 37, tentou uma oportunidade de emprego como manicure na Califórnia, Estados Unidos, mas foi reprovada. A artista está em busca de uma nova profissão após não conseguir mais espaço em Hollywood e acumular diversas polêmicas, que vão desde prisão e internação por dependência química a questões familiares.

Quem é Amanda Bynes

Amanda Bynes iniciou a carreira na TV na infância ao protagonizar comerciais publicitários. Nesse mesmo período, ela atuou em peças teatrais, porém sua vida profissional deslanchou quando estreou na TV em 1996.

Bynes chegou a ganhar um programa humorístico com o próprio nome, o "The Amanda Show", entre 1999 e 2002. Depois do sucesso com o público infantojuvenil na TV, decidiu mudar a direção da carreira nos 2000 e passou a integrar produções para o cinema. Dentre os destaques estão o filme "Ela é o Cara", "O Grande Mentiroso" e "Hairspray".

No auge do sucesso, em 2005, ela chegou a figurar na lista da Forbes de atrizes com menos de 21 anos mais bem pagas de Hollywood. Em 2006, Bynes esteve na lista da People de "mulheres mais sedutoras abaixo dos 25".

O jogo começou a virar da década indicada em 2010, quando se aposentou da dramaturgia. Ela tentou retomar a carreira, mas foi ignorada por Hollywood. A partir de então, Amanda viu seu nome envolvido em diversas polêmicas.

Ex-atriz chegou a ser presa quatro vezes. A primeira, em 2012, foi após bater em um carro da polícia, quando aparentou estar alcoolizada. Em 2013, ela foi acusada pela polícia de Nova York de posse ilegal de maconha. Meses depois, voltou a ser deitada por tentar invadir uma residência e ser flagrada queimando roupas na calçada de uma garagem na Califórnia.

Depois desse episódio, ela foi avaliada e internada em uma clínica psiquiátrica após receber o diagnóstico de esquizofrenia. As polêmicas levaram a Justiça a decidir que Amanda era incapaz de tomar as decisões de sua vida pessoal e profissional, ficando sob tutela de sua mãe, Lynn, a partir de então. Sua quarta prisão aconteceu um ano depois do início da tutela após, mais uma vez, dirigir sob efeito de drogas.

Em postagens nas redes sociais, ela chegou a acusar o pai de abuso emocional e sexual. Em 2018, quando anunciou estar sóbria, a artista se desculpou pelas postagens que, ressaltou, foram feitas sob o uso de substâncias químicas.

Amanda conseguiu se livrar da tutela da mãe em 2022, após apresentar documentos judiciais para encerrar os cuidados de sua genitora em relação a sua vida e carreira. Sua última internação em uma clínica psiquiátrica ocorreu em julho do ano passado. Ela tem histórico de transtorno bipolar e uso de substâncias.