Rafa Kalimann leva Allan Souza Lima para conhecer sua família em Goiânia

Rafa Kalimann, 30, levou Allan Souza Lima, 38, para assistir sua estreia na novela "Família É Tudo" em Goiânia.

O que aconteceu

Em meio a boatos de um relacionamento, o famoso foi assistir a novela, na qual Rafa vive a vilã Jéssica, junto com os parentes da moça. Na comemoração também estava presente Izabela Rios, irmã de Rodolffo e ex-cunhada da atriz.

Nos vídeos compartilhados no Instagram, Allan aparece comemorando e emocionado com a estreia da ex-BBB em 'Família É Tudo". Antes disso, a moça já havia começado a seguir a mãe e a irmã do ator nas redes sociais.

Os rumores do namoro começaram em novembro de 2023. Na ocasião, eles foram flagrados juntinhos no aniversário do ator.

Allan Souza Lima assiste 'Família É Tudo' junto com a família de Rafa Kalimann Imagem: Reprodução/Instagram