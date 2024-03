Por que estrela de reality dá mesada de R$ 12 mil para filha de 15 anos?

Larsa Pippen, socialite e estrela da tv norte-americana, contou o motivo pelo qual dá uma mesada de US$ 2.500 (cerca de 12 mil reais pela cotação atual) para a filha de 15 anos.

O que aconteceu

Uma das participantes do reality show "Real Housewives of Miami", que acompanha o dia a dia de mulheres muito ricas, falou sobre o valor da mesada que dá para sua herdeira Sophia. A garota tem 15 anos e é filha da socialite com o astro da NBA Scottie Pippen.

Durante um episódio do "Real Housewives of Miami", Larsan dá como justificativa o alto custo da cidade onde a filha mora com o pai. "Vocês entendem: Los Angeles é super cara. Então, tipo, depois da escola, ela pede comida ou Uber ou compra presentes para o aniversário das amigas", disse.

Kiki Barth, outra participante do programa, ficou chocada com a afirmação da amiga. Ela disse que dá para o filho adolescente uma mesada de 300 dólares, algo em torno de 1479 reais na cotação atual.

Porém, teve quem defendesse a escolha de Larsan. "Acho que uma coisa que todos podemos dizer sobre Larsa: ela pode ter muitos defeitos, mas ela é uma boa mãe, sabe?", defendeu Adriana de Moura, uma outra socialite do reality show.

A famosa ainda comentou sobre a decisão da filha de ir morar em Los Angeles com o pai. "Para mim, Miami é o meu lar. Tipo, é onde estão meu coração e minha alma, e Sophia adora estar em Los Angeles, então está tudo bem. Você sabe, o pai dela está lá. Ela meio que vai e volta e está feliz. Essa é a única coisa que me importa", afirmou.