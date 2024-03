Pedro Sampaio publica vídeo com namorado e responde comentário homofóbico

Na tarde de sábado (09), Pedro Sampaio, 26, respondeu a um comentário homofóbico em vídeo onde aparece junto ao namorado.

O que aconteceu

O cantor publicou um vídeo, em suas redes sociais, ao lado de Henrique Meinke, seu namorado. Nas imagens, os dois aparecem abraçados e andando de jet-ski juntos.

Na legenda da publicação, Pedro conta que está aproveitando os dias para descansar e produzir seu novo álbum. "Dias na ilha. Produzindo meu álbum novo, descansando e sendo feliz!", escreveu.

Por causa das imagens do DJ com Henrique, um seguidor afirmou que deixaria de seguir a conta do artista no Instagram. "Deixando de seguir agora", afirmou um internauta.

Sampaio respondeu ao comentário homofóbico. "Acho que vou chorar", debochou.