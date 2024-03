Oscar 2024: 7 grandes nomes que foram esnobados e nunca venceram o prêmio

O Oscar 2024 acontece neste domingo, 10 de março, e vai consagrar alguns dos principais filmes e astros de Hollywood da atualidade.

Apesar de o Oscar ser considerado o grande prêmio da indústria, há um incrível número de artistas famosos que nunca levaram a estatueta dourada para casa.

Alfred Hitchcock

Considerado o mestre do suspense, Alfred Hitchcock nunca saiu vencedor de um Oscar. Ele chegou a ser indicado cinco vezes na categoria de Melhor Diretor, mas foi superado em todas.

Alfred Hitchcock Imagem: Bettmann/Getty Images

Glenn Close

Glenn Close tem o recorde de atriz com mais indicações ao Oscar que nunca venceu. Foram oito indicações em quase 60 anos de carreira.

Close já recebeu indicações nas categorias Melhor Atriz ou Melhor Atriz Coadjuvante. A primeira foi em 1983, por "O Mundo Segundo Garp", e a última em 2021, por "Era Uma Vez Um Sonho".

Glenn Close Imagem: Getty Images

Amy Adams

Amy Adams é descrita por muitos como uma atriz azarada. Apesar de ter seis indicações ao Oscar, ela sempre acabou derrotada pela favorita da edição.

Sua última indicação foi em 2019, por "Vice". No total, ela coleciona cinco nomeações de Melhor Atriz Coadjuvante e uma de Melhor Atriz.

A atriz Amy Adams como Lois Lane em "Liga da Justiça" Imagem: Reprodução

Bradley Cooper

Um dos principais atores da atualidade, Bradley Cooper tem 12 indicações ao Oscar. Três delas por "Maestro", um dos destaques da edição deste ano.

Mesmo com tantas indicações, Cooper nunca foi consagrado pela Academia. Ele já foi nomeado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Roteiro Original, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante.

Bradley Cooper indicado a Melhor Ator por 'Maestro' Imagem: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Tom Cruise

O maior astro de ação de Hollywood também nunca venceu um Oscar. Antes de ficar conhecido por não usar dublês ao filmar cenas perigosas, Tom Cruise era um dos queridinhos da indústria para filmes dramáticos.

Cruise coleciona quatro indicações na carreira. São três como Melhor Ator - todas entre 1990 e 2000 - e uma em Melhor Filme, como produtor de "Top Gun: Maverick".

Tom Cruise no Festival de Cinema de Cannes Imagem: Daniele Venturelli/WireImage

Samuel L. Jackson

Apesar de colecionar papéis marcantes, Samuel L. Jackson nunca venceu um Oscar. Ele foi nomeado apenas uma vez, como Melhor Ator Coadjuvante por Pulp Fiction.

Moda masculina do Oscar 2023 - Samuel L. Jackson Imagem: Kayla Oaddams/WireImage

Robert Downey Jr.

Principal rosto do Marvel Studio na última década, Robert Downey Jr. também nunca venceu o Oscar. Ele tem duas indicações na carreira: uma de Melhor Ator, por "Chaplin", e uma de Melhor Ator Coadjuvante por "Trovão Tropical ".

A situação do ator pode mudar no Oscar 2024. Ele está indicado na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por seu trabalho em "Oppenheimer" e é o grande favorito para ficar com a estatueta.

Robert Downey Jr. no tapete vermelho do Critics Choice Awards 2024; ele ganhou um dos prêmios Imagem: Christopher Polk/WWD via Getty Images

