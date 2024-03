Favoritos do Oscar 2024: saiba quais são os filmes mais cotados para vencer

O Oscar 2024 acontece neste domingo (10), e para quem não teve tempo de maratonar todos os filmes, a lista de favoritos deste ano facilita bastante a missão.

A Academia não é exatamente conhecida por fazer grandes surpresas na hora de anunciar vencedores. Por conta disso, dois fatores colocam alguns concorrentes em destaque: número de indicações e a lista de ganhadores do SAG Awards - considerado o 'termômetro' do Oscar.

Quem são os favoritos

"Oppenheimer"

Dirigido por Christopher Nolan e protagonizado por Cillian Murphy, o filme é disparado o maior favorito neste ano. A produção concorre em 13 categorias, incluindo as principais "Melhor Filme", "Melhor Diretor" e "Melhor Ator".

Pensando no histórico de vencedores do Oscar, o fato do filme ter um tom biográfico da vida do físico e cientista J. Robert Oppenheimer também colabora bastante. No SAG Awards, o longa venceu três das quatro categorias que concorria, incluindo "Melhor Ator" para Murphy.

"Pobres Criaturas"

O filme tem tudo para ser o 'patinho feio' nesta edição. Estrelado por Mark Ruffalo e Emma Stone, o longa tem 13 indicações no Oscar. No SAG Awards, 'Pobres Criaturas' não teve o desempenho esperado e a protagonista perdeu a categoria de 'Melhor Atriz'.

A expectativa é que a produção tenha um desempenho melhor no domingo, principalmente nas categorias técnicas em que concorre, como 'Melhor Fotografia' e 'Melhor Figurino'.

"Assassinos da Lua das Flores"

Martin Scorsese coleciona indicações no Oscar, mas ganhou uma vez apenas em 2006 com 'Os Infiltrados'. Há grandes expectativas para ele quebrar o jejum com 'Assassinos da Lua das Flores', que foi nomeado em 11 categorias da premiação neste ano.

Inclusive, Lily Gladstone desbancou Emma Stone no SAG Awards e pode repetir o feito levando a estatueta de 'Melhor Atriz' do Oscar.

Indicações bônus

Se sobrar tempo até a hora da cerimônia, vale a pena incluir mais alguns títulos que podem ser premiados na noite do cinema.

O filme 'Os Rejeitados' teve boas indicações no SAG Awards e fez Da'Vine Joy Randolph ser vencedora na categoria 'Melhor Atriz Coadjuvante', o que pode se repetir no Oscar. Ele ainda tem boas chances em 'Melhor Roteiro Original'.

'American Fiction' também é querido pelos críticos, que o colocam com grande possibilidade de vencer em 'Melhor Roteiro Adaptado'. Por fim, 'Anatomia de uma Queda' é concorrente fortíssimo para faturar a estatueta de 'Melhor Roteiro Original'.