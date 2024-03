No ano do 70º aniversário, Ibirapuera tem ao menos um show grande por mês

Primeiro foi o anúncio do C6 Fest. Depois vieram Turá e Emicida. E agora até Niall Horan avisou que vai fazer show no Ibirapuera. E ainda estamos no início de março. Será só uma coincidência esse monte de eventos ou o parque pode virar, intencionalmente, o mais badalado local para shows em São Paulo em 2024? A resposta é a segunda opção.

Vamos ter ao menos um grande show por mês neste ano. É um desejo nosso desde o início de 2023, para celebrar os 70 anos do parque.

Samuel Lloyd, diretor comercial da Urbia, que administra o Ibirapuera

Começou com o Carnaval Ibira 70, no mês passado, lembra Lloyd em papo com Splash. "Já temos uma programação até o final do ano, e muita coisa ainda será anunciada", avisa ele. "A ideia é que seja uma programação multilinguagem, o que inclui vários shows. A intenção é que a agenda musical abrace todos os gostos e estilos."

Para levar tantos shows ao Ibira, como o parque é carinhosamente conhecido, a Urbia foi direto na fonte. "Falamos com todas as produtoras de shows sobre nossa intenção e para que vissem o que elas teriam para se encaixar nisso. Todas gostaram", afirma o diretor comercial.

Festival Turá 2022 Imagem: Divulgação Urbia Parques

O mundo em São Paulo

Lloyd quer que "o melhor do mundo venha para cá". Para isso, o Ibirapuera irá receber desde o C6, "um festival que apresenta tendências internacionais", e a Hot Wheels City Experience, mostra sobre o universo dos famosos carrinhos, até as edições 2024 de Tão Sertão, em julho, e Feira Preta, em maio.

Tão Sertão é gratuito e envolve gastronomia e literatura de cordel, entre outras peculiaridades da cultura nordestina. Eventos gratuitos, aliás, serão reforçados no ano do 70º aniversário do Ibirapuera.

Um exemplo é a Escola de Música, que segundo Lloyd "virá com muita força nesse ano, com convidados e programação gratuita no auditório Ibirapuera". Feiras de negócios e muitas exposições na Oca integram a programação, que será anunciada no início de abril.

Além dos já anunciados e outros que porventura aconteçam no Ibira, Samuel Lloyd diz que há mais um grande festival já programado. Ele não revela detalhes, mas diz que será "um festival para celebrar o aniversário do Ibirapuera, realizado na semana do dia 21 de agosto, data em que o parque completa 70 anos".

O que já está confirmado

Hot Wheels City Experience

A partir de 21 de março, na Oca

Feira Preta

Shows de Preta Gil, Luedji Luna, Tasha e Tracie, Attooxxá e Prettos

3, 4 e 5 de maio

C6 Fest

Shows de Cat Power, Pavement, Soft Cell, Raye e outros

17, 18 e 19 de maio

Emicida

25 de maio

Best of Blues and Rock

Atrações a serem anunciadas

22 e 23 de junho

Festival Turá

Shows de Djavan, Chitãozinho & Xororó, Alcione, Nação Zumbi e outros

29 e 30 de junho

Tão Sertão

Programação a ser anunciada

Julho

Niall Horan

28 de setembro